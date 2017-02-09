Умер бывший вратарь «Шахтер» Виктор Чанов. Главная

8 февраля в возрасте 57 лет скончался бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» Виктор Чанов. Об этом сообщает «UA-Футбол».
Чанов родился в 1959 году в Донецке. С 1978-го по 1981 год он выступал за «Шахтер», затем провел девять лет в киевском «Динамо». За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч.
Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с «Динамо». Также он работал тренером вратарей в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».
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