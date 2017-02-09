В «ДНР» обвинили Хуга в необъективности и нежелании урегулировать конфликт на Донбассе. Главная

«Заместитель командующего ДНР» Эдуард Басурин обвинил представителей ОБСЕ в нежелании участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом пишет «Радио Свобода».

По словам Басурина, в «ДНР» разработали план нормализации обстановки на линии соприкосновения. В этот план входит 5 пунктов. Это – полное прекращение огня, отвод всех запрещенных вооружений, предоставление доступа миссии ОБСЕ в места отвода, запрет любых наступательных действий. Кроме этого, план предусматривает создание километровой зоны вблизи Ясиноватой и Авдеевки, где не должно быть вооруженных подразделений. Но, по словам Басурина, миссия ОБСЕ такую инициативу оставила без внимания.

«Позиция первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга вызвала у нас непонимание. Он отказался выступить посредником в переговорном процессе, просто проигнорировав нашу инициативу. Не пора ли миссии ОБСЕ пересмотреть свое отношение к отдельным наблюдателям миссии? В том числе к работе Александра Хуга. Особое внимание обратить на принципиальную необъективность действий Хуга и полное его нежелание помочь в урегулировании конфликта на Донбассе», – заявил Эдуард Басурин.

Получить комментарий миссии ОБСЕ о такой инициативе представителей НВФ изданию не удалось. Но, по словам украинского военного эксперта Антона Михненко, обращать внимание или даже принимать такие предложения не имеет смысла – так как представители НВФ уже много раз нарушали данные ими обещания. Тем более, что в плане есть пункт о создании километровой зоны безопасности в районе Ясиноватой и Авдеевки. И это может быть уловкой.

«Это попытка вернуть хоть какой-то контроль над Ясиноватской развязкой. То есть мы реально хорошо дали по зубам им и теперь можем контролировать эту развязку. А это значит, что если там будут проводиться какие-то боевые действия, будут перебрасывать в сторону Горловки какой-то боекомплект или еще что-то, то мы в любой момент мы можем все это перерезать», – рассказал Антон Михненко.

Кроме этого, по мнению Антона Михненко, если согласиться с предложенным представителями НВФ планом, то у «ДНР» вскоре может появиться еще один повод обвинять украинскую сторону в нарушении договоренностей, так как в любой момент они могут осуществить провокацию в зоне безопасности.

Фото: rbc.ua