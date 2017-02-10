Директор Рубежанской библиотеки начисляла заплаты «мертвым душам». Главная

В Луганской области директора Рубежанской централизованной библиотечной системы Рубежанского городского совета обвиняют в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Рубежанским отделом Северодонецкого местной прокуратуры было сообщено директору о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесении в официальные документы заведомо ложных сведений).

Установлено, что указанное должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, завладела денежными средствами на общую сумму более 20 тыс. грн путем внесения в табели рабочего времени ложных данных.

Ход досудебного расследования в уголовном производстве находится на контроле прокуратуры Луганской области.

Санкция ч. 2 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.