Участникам АТО и их семьям КМУ выделил 5 млн грн единоразовой помощи. Главная

Правительство выделило 4 млн 898 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи участникам АТО, которые получили инвалидность, а также семьям погибших участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«На Востоке наши воины защищают мир в Украине и Европе. Они противостоят военной агрессии террористов часто ценой собственной жизни и здоровья. Денежная компенсация не сможет вернуть ни одного, ни другого, но это – самое малое, что мы можем сделать для героев и их семей, чтобы их поддержать», – отметил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.

Единовременное пособие, согласно решению правительства, на общую сумму 2 млн 346,1 тыс. грн получат 9 человек, которым установлена инвалидность в результате участия в АТО, из них:

1 человек (I группа инвалидности) получит 362,5 тыс. грн;

4 человека (II группа инвалидности) получат по 278,4 тыс. грн;

4 человека (III группа инвалидности) получат по 217,5 тыс. грн.

Единовременное пособие на общую сумму 2 млн 552 тыс. грн получат 4 семьи участников АТО, которые погибли.

Указанные средства будут направлены Министерству социальной политики Украины из резервного фонда государственного бюджета.

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