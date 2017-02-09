Сборная Украины по футболу будет играть в форме Joma. Главная

Новым техническим спонсором сборной Украины стала компания Joma. Контракт между ФФУ и Joma уже подписан, вскоре об этом будет объявлено официально.

Первый матч в форме нового спонсора сборная Украины проведет 24 марта против сборной Хорватии. Матч отбора ЧМ-2018 Хорватия – Украина состоится в Загребе на стадионе «Максимир».

Прошлым техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas. Сотрудничество между Adidas и ФФУ началось в 2009 году и завершилось в конце 2016 года. В форме Adidas сборная Украины выступала на Евро-2012 и Евро-2016.

Источник: «Футбол 24»