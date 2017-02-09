Переселенцев выдворяют из пансионата «Джерело» в Киеве. Главная

Переселенцы, которые последние два года проживают в пансионате «Джерело» (Пуща-Водица, Киев) заявляют, что его владелец заставляет их выселиться в течение месяца в связи с проведением в нем ремонта и последующим использованием в своих целях. Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве.

С самого начала боевых действий на Донбассе в пансионат заселились переселенцы, которым с этим помогли волонтеры.

«Переселенцы были направлены в этот пансионат активистами, которые искали возможности размещения переселенцев, так как власть не справлялась с тем потоком людей, которые сюда приехали. И они взяли на себя эти координационные функции. С их точки зрения, пансионат принадлежал семье Януковича, поэтому после его побега перешел украинскому народу», – рассказал уполномоченный переселенцев пансионата «Джерело» Владислав Хмеловский.

При этом городские власти, как отметил активист, ни разу за почти что три года не интересовались проживающими в пансионате переселенцами. Несмотря на то, что в «Джереле» уже длительное время отсутствует газ, так как строение принадлежит частному лицу, они не могли вмешаться и повлиять на ситуацию.

«В пансионате сейчас сложная ситуация с проживанием, отсутствует должное внимание и правопорядок, медицинское обеспечение, на протяжении двух сезонов и до сих пор нет отопления. Все это было отключено частным собственником», – делится Хмеловский.

При этом сами переселенцы отмечают, что юрист В. Гомонай, который называет себя нынешним собственником пансионата и пытается выселить их, не предоставил ни одного документа, который бы подтверждал тот факт, что он владеет «Джерелом». Кроме того, никаких гражданско-правовых отношений у ВПЛ с юристом не было.

«Вот этот Гомонай, который сегодня у нас появился, был юристом «Гелиус РТД», который находился там. Он нам говорит: что бы вы не делали, вы тут 1 марта жить не будете», – жалуется переселенка Галие Гребенюк.

Сам Гомонай, в свою очередь, обещает, по словам переселенцев, с 1 марта отключить в «Джереле» свет и воду. В такой ситуации жителям пансионата ничего не остается, кроме как обращаться в государственные структуры за помощью, ведь без крыши над головой могут остаться более 160 человек. Однако в госорганах никак не реагируют на сложившуюся ситуацию.

«Когда объявился собственник, КГГА пришли к нам почти что общим составом и стали говорить, что нам надо отсюда уходить. Потом у нас месяц сидели люди с адресами несуществующих предложений для переселенцев, и когда мы обзванивали эти адреса, оказалось, что там нас никто не ждет», – сообщила Гребенюк.

Для того чтобы не остаться без дома, переселенцы озвучили ряд требований, которые адресуют власти и собственнику. Среди них – предоставить доказательства того, что Гомонай является собственником пансионата, обеспечить переселенцам альтернативное помещение, обеспечить городской администрацией исполнение прав переселенцев и провести разъяснительную работу с послами стран ЕС относительно реального положения с обеспечением прав переселенцев в Украине.

Для того чтобы их требования были услышаны, переселенцы хотят пикетировать правительственные здания – КГГА и Оболонскую райгосадминистрацию.

Стоит отметить, что год назад вопрос переезда переселенцев из пансионата «Джерело» уже поднимался. В КГГА хотели за свой счет расселить их по разным регионам Украины из-за аварийного состояния здания. Тогда же было сказано, что теплоснабжение в пансионате отсутствует из-за плохого состояния котельной.

Источник: QHA

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