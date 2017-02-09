На Луганщине Союз журналистов будет помогать коллегам-переселенцам (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) спустя год после создания на подконтрольной украинской власти территории Луганской региональной организации Национального Союза журналистов Украины (ЛРО НСЖУ) была проведена отчетно-выборная конференция, на которой избрали нового председателя организации.

В связи с переездом председателя организации Татьяны Вергун новым лидером ЛРО НСЖУ стал директор исполнительного филиала Национальной телекомпании Украины «Луганская региональная дирекция», заслуженный журналист Украины Андрей Шаповалов.

«Многие журналисты, включая меня, являются вынужденными переселенцами. Усилим внимание к защите их прав, как, разумеется, и всех коллег. Позаботимся и о большей безопасности тех, кто работает на передних рубежах зоны АТО. Поможем редакциям в разгосударствлении СМИ, наладим профессиональные конкурсы, учебу молодежи», – поделился планами Шаповалов.

Также за год работы в ЛРО НСЖУ было принято около 50 коллег. В помещении Союза возобновил работу областной пресс-клуб, проводятся тренинги, пресс-конференции, пресс-туры, обмены визитами с коллегами из западных областей и пр.

Источник: Восточное партнерство