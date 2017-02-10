В Славянске от жителей в 2016 году поступило больше всего обращений по субсидиям и соцвыплатам. Главная

В Славянске (Донецкая обл.) за прошлый год в городской совет поступило свыше 6 тыс. обращений граждан. Это наполовину больше, чем в 2015-м. Большинство из них – 5,5 тыс. были направлены в письменном виде. Об этом сообщила заведующая сектором по работе с обращениями граждан Марина Куля.

По ее словам, более половины – это 3,3 тыс. (54%) обращений, были решены в пользу заявителей. «Это хороший показатель. Так, в 2015 году он составлял 39%», – отметила Куля. На 2,5 тыс. обращений даны разъяснения.

В прежние годы жителей города больше всего волновали проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время большинство вопросов касается социальной сферы: на нее приходится 45% обращений. На первом месте – вопросы касающиеся оформления субсидий и различных социальных выплат. Около полутора тысяч обращений по данному направлению поступили от вынужденных переселенцев.

Перенаправлено из вышестоящих органов власти в городскую администрацию было полторы сотни обращений. Из них 101 обращение поступило из Донецкой областной военно-гражданской администрации. Через правительственную «горячую линию» поступило 3 тыс. 635 обращений, областной контактный центр – 99 обращений.

Также в течение прошлого года мэр и его заместители провели 168 личных приемов и 84 выездных, на которые обратились 527 человек.

Источник: ТВ плюс