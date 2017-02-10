В Славянске количество билбордов заметно уменьшится. Главная

В ходе заседания исполнительного комитета Славянского городского совета 1 февраля было принято решение о принудительном демонтаже рекордного количества билбордов в Славянске (Донецкая обл.).

Под снос пойдут 20 щитов для наружной рекламы в связи с истечением срокой действия договоров на право размещения наружной рекламы на территории города, заключенных между Славянской городским советом и частными рекламными компаниями. 14 из них принадлежат ООО «Борды Украины», 6 – ООО «Борды Украины медиа».

5 из подлежащих демонтажу билбордов первой фирмы находятся на разделительной полосе проезжей части улицы Вокзальной (Свердлова), один на ул. Современной, три на Центральной (Карла Маркса), два – на перекрестках улицы Банковской (Юных Коммунаров) с Почтовой (Розы Люксембург) и Шелковичной (Искры). Два билборда снесут по улице Батюка – один в районе рынка на Лесном, второй – на перекрестке с бульваром Героев Крут (Пасова). Еще один – на «кольце» Славкурорта.

Рекламные конструкции ООО «Борды Украины медиа» находятся на: перекрестках улиц Банковской и Торской (Коммунаров) в районе музея, улицы Ярослава Мудрого (Урицкого) и бульвара Героев Крут на разделительной полосе, фасаде дома №37 на ул. Университетской (Ленина), улице Батюка (около РАГСа), Центральной (возле магазина «Электрон»), а также на перекрестке улицы Олексы Тихого (Ленинградской) и одноименного переулка.

Демонтаж билбордов поручен коммунальному предприятию «АТП 052814».

Источник: ТВ плюс