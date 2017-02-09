В пятницу многоквартирные дома Северодонецка останутся без тепла. Главная

Северодонецкое Межрегиональное управление по эксплуатации газового хозяйства ПАО «Луганскгаз» 10 февраля может отключить Северодонецкую ТЭЦ от газоснабжения из-за отсутствия выделенных лимитов на природный газ. При остановке ТЭЦ без теплоснабжения окажутся более 600 многоквартирных домов в Северодонецке (Луганская обл.).

Письмо с предупреждением о том, что с утра 10 февраля будет ограничено газоснабжение, направлено предприятию «Северодонецкая ТЭЦ». Об этом сообщили в Северодонецком МРУЭГХ.

Также в управлении подчеркнули, что при отсутствии у потребителя выделенных объемов он не имеет права использовать природный газ из газораспределительной системы.

Северодонецкое МРУЭГХ требует до 10 февраля принять срочные меры по выделению и согласованию месячных номинаций на февраль 2017 года для Северодонецкой ТЭЦ, в противном случае ему грозит ограничение газоснабжения путем снижения давления в газопроводе. На такие шаги газовщики будут вынуждены пойти в соответствии с нормами Постановления НКРЭКП №2494 и Постановления КМУ №1687.

Отметим, что Северодонецкая ТЭЦ принадлежит Фонду государственного имущества.

Источник: Первая полоса

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