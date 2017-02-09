На Донетчине за сутки 2 случая «холодной» смерти на улице. Главная

В Донецкой области 7 февраля правоохранители дважды регистрировали смерть женщин, тела которых были найдены на улице в сильный мороз. Об этом сообщает Дружковское отделение Краматорского отдела полиции Донецкой области.

В первом случае тело неизвестной женщины без признаков жизни находилось у пруда между селами Железное и Новгородское Ясиноватского района. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что тело погибшей находится там уже длительное время и даже уже успело вмерзнуть в землю.

Тело другой женщины, личность которой не установлена, было обнаружено около семи часов утра в Дружковке на перекрестке улиц Тельмана и Артиллерийской, когда прохожие шли на работу. Видимых признаков насильственной смерти правоохранителями выявлено не было. Сейчас полицейскими принимаются меры по установлению ее личности. По предварительным данным, погибшая могла быть бездомной и вести бродячий образ жизни.

Тела обеих женщин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 «Уголовного кодекса Украины».