Пенсионеры-переселенцы Дружковки вынуждены ездить за электронным удостоверением в Константиновку. Главная

Многие из временно перемещенных лиц, зарегистрированных в Дружковке (Донецкая обл.), не смогли получить такие электронные карточки непосредственно в этом городе, и им приходится ездить в отделения «Ощадбанка» Константиновки. А там пожилые люди вынуждены выстаивать огромные очереди, что является для них тяжелым испытанием.

Докладывая на заседании исполкома Дружковского городского совета об итогах работы городского управления Пенсионного фонда за 2016 год, заместитель начальника УПФ Дружковки Сергей Книгин вскользь коснулся этой темы. Секретарь городского совета Ирина Бучук попросила поподробнее остановиться на проблеме выдачи электронных удостоверений для ВПЛ. Она сказала, что от переселенцев поступает много жалоб в связи с тем, что им приходится ездить в Константиновку, тогда как людям было бы удобнее решать все эти вопросы в местных отделениях «Ощадбанка».

Такая ситуация возникла из-за того, что, обращаясь в Пенсионный фонд, люди не учли возможность выбора места получения карточки, или же им не подсказали, как такую услугу можно заказать в Дружковском отделении «Ощадбанка». Так сказать, «по умолчанию» их заявления были направлены в Константиновку. Теперь властям предстоит заняться этим вопросом вплотную, чтобы облегчить жизнь получателям карточек.

Отметим, что украинские пенсионеры из числа временно перемещенных лиц вскоре будут получать пенсию только по специальным электронным удостоверениям. Такие правила введены в связи с необходимостью идентификации личности и распространяются только на ВПЛ. Электронные платежные удостоверения одновременно будут служить и пенсионным удостоверением, и банковской карточкой. То есть, с помощью одного этого документа можно будет установить личность человека и через отделения «Ощадбанка» получить пенсию.

Источник: Дружковка на ладонях

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