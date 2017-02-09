Как изменятся цены на продукты к лету. Главная

Нынешний январь нарушил многолетние продуктовые традиции в Украине. Обычно после предновогоднего повышения цен, после праздников еда немного дешевеет. Но в начале этого года большинство социально-значимых продуктов продолжили дорожать. Об этом пишет UBR.ua.

«Только свинина и сало подешевели на 1%. Цены на мясо птицы и куриные яйца остались на прежнем уровне», — сообщил исполнительный директор общественной организации «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин.

По его данным, лидером подорожания стал картофель, прибавивший в январе сразу 16% (+84 коп на килограмме). В столице оптом этот продукт можно купить по 4,2-4,5 грн/кг. В рознице товар отпускают минимум по 6 грн/кг.

Продуктовая инфляция

Остальные овощи борщового набора дорожали вдвое меньшими темпами, чем картофель, в среднем, на 8-9% за месяц (прибавляя 30-40 копеек на килограмме). Такие данные приводят в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Морковь на оптовых рынках сейчас продают по 3,2-3,8 грн/кг, капусту по 3-4 грн/кг. В том же ценовом диапазоне предлагаются лук и свекла.

«Тем не менее, овощи в январе 2017 года стоят примерно в два раза дешевле, чем год назад», — отмечает Олег Пендзин.

По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, овощи и далее продолжат прибавлять в цене примерно по 5% ежемесячно до весны, когда на рынке появятся ранние капуста, морковь, свекла.

Двигать цены вверх будут два фактора: стоимость хранения, которая зависит от цены на энергоресурсы, и сокращение запасов качественного товара. Это хорошо видно на примере картофеля, который при хорошем урожае плохо удается сохранять.

В свою очередь эксперт аграрного бизнеса Денис Марчук отмечает резкое подорожание чеснока, который в конце прошлого года стоил 60 грн/кг, а теперь — 90 грн/кг.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года «Нафтогаз» поднял расценки на газ для промпотребителей на 21-22%, до 9-10 тыс. грн за тысячу кубов в зависимости от условий потребления и оплаты. Также с февраля на 1-3% повышается стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

«Примечательно, что в июне прошлого года НКРЭКУ постановлением от 13 июня 2016 года №1129 разрешила поднимать стоимость электроэнергии ежемесячно, но не более, чем на 3%. А это значит, что теперь каждый месяц энергия для промышленности может расти в цене», — говорит Денис Марчук.

Плюс, по его словам, подключение к электросетям подняли в шесть раз, что негативно скажется на планах по организации новых производств, например, теплиц.

Таким образом, как ожидают эксперты, овощи и другие продукты будут дорожать на 5-8% ежемесячно до начала лета.

«Есть целый комплекс факторов, толкающих цены вверх, и практически полное отсутствие сдерживающего влияния государства. Это и рост стоимости перевозок из-за подорожания топлива, и увеличение расходов на оплату труда персонала из-за повышения минимальных отчислений с зарплат», — отметил Олег Пендзин

В результате, как отмечает Алексей Дорошенко, запланированная правительством в бюджете-2017 инфляция в 8% будет превышена уже в конце первого квартала.

Меню втридорога

Среди наиболее быстрорастущих в цене товаров эксперты называют молочные продукты. Так, по данным Ассоциации производителей молока, закупочная цена сырья в январе текущего года, по сравнению с январем 2016 года, выросла почти на 50%. За месяц сырое молоко экстра-класса подорожало на 3,9%, до 9,43 грн/л.

А самый дешевый продукт — молоко первого сорта — подорожало сразу на 7%, до 8,82 грн за литр.

Соответственно, подняли цены и переработчики. За месяц кефир прибавил в цене 10% — до 25,09 грн за литр. Сметана и сыр подорожали на 6% (на 4 грн), до 42-43 грн/л. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января — 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.

Сливочное масло жирностью 82,5% в начале февраля стоило 167,6 грн, прибавив в цене за месяц примерно 3% или 4 грн. По данным Дениса Марчука, более дешевое крестьянское масло (жирностью 72,5%-73%) подорожало на 10 грн, до 145 грн/кг. То есть, самая дешевая молочка дорожает быстрее.

«Кроме дефицита сырья и дорогих энергоресурсов, в стоимость продукции пищепрома закладываются и курсовые риски, которые влияют на стоимость импортных ингредиентов», – говорит Денис Марчук. Ценовые рекорды ставит и хлебная продукция. По словам Алексея Дорошенко, за январь хлеб подорожал более чем на 4% или на 40-50 копеек за буханку.

«Это очень много, учитывая, что хлеб, наравне с картофелем и макаронными изделиями занимает очень большое место в структуре потребления», — отмечает Олег Пендзин.

По его словам, среднестатистический украинец съедает 110-112 кг хлеба в год при норме до 100 кг, а картофеля — 140 кг в год при норме рационального потребления 124 кг. Зато мяса мы едим меньше положенного: всего 51,4 кг вместо 80 кг/год.

К лету стоимость черного хлеба достигнет 12,60 грн за буханку, а белого — 13 грн, прогнозируют эксперты.

Также продолжится рост цен на говядину, которая подорожала в январе почти на 5 грн за кило, а в некоторых областях и на 15 грн. Причина банальна — сокращается поголовье КРС. Сейчас стоимость говяжьей вырезки уже достигает 25-260 грн/кг, остальные части туши продают по 110-20 грн/кг.

«Будет расти в цене и сахар, так ка увеличивается его экспорт», — добавил Олег Пендзин.

За январь этот продукт прибавил 3% в цене, до 17 грн/кг. Как прогнозируют в Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор», экспорт сахара из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) составит 500 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Сдерживать рост цен практически по всем товарным позициям будет их достаточное предложение, ведь дефицита еды в Украине нет.

«Поэтому в конечном итоге цена будет зависеть от платежеспособного спроса внутри страны», — говорит Денис Марчук.