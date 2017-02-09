Ситуация в пунктах пропуска 9 февраля. Главная

Сегодня утром, 9 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 16,6 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4555 человек и 755 транспортных средств;

«Марьинка» – 4125 человек и 825 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3630 человек и 840 транспортных средств;

«Гнутово» – 2125 человек и 535 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2170 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/80;

«Марьинка» – 150/50;

«Новотроицкое» – 15/30;

«Гнутово» – 100/30.

Фото: 112.ua