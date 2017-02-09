Задачей предстоящей встречи в «нормандском формате» станет подготовка к встрече лидеров стран, – Кожара. Главная

Главной задачей предстоящей встречи глав МИД Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате будет подготовка к встрече лидеров этих стран. Такое мнение в комментарии «УНН» рассказал бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

На вопрос УНН, будет ли встреча в нормандском формате глав МИД подготовкой к предстоящей встрече лидеров этих стран Кожара ответил, что это является одной из задач.

«... Да, обязательно, это как раз одна из задач – подготовка такой встречи на высшем уровне. Она важна и необходима, прежде всего, для нас», – отметил экс-министр.

По словам Кожары, для подготовки такой встречи не понадобится много времени, и она должна состояться до начала предвыборного периода во Франции и Германии.

«Я не думаю, что нужно много времени (чтобы подготовить такую ​​встречу – ред.). Все тезисы к встрече давно уже готовы, все направления обсуждались многократно, единственная новая тема – обострение ситуации на линии разграничения. В наших интересах провести "нормандский формат" на высшем уровне как можно раньше, ведь и Франция и Германия идут в предвыборный период и им будет не до нас», – отметил экс-министр.

Ранее сообщалось, что переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки» о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встречи G20 в Бонне.

Впоследствии в МИД Украины подтвердили, что получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.