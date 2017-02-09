Сводка из зоны АТО за 8 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 82 раза открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 9 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На луганском направлении из артиллерии калибрами 152 и 122 мм противник обстреливал Новотошковское и Крымское, из минометов – Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР врага.

На мариупольском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии обстреляны Марьинка, Лебединское и Широкино, из минометов – Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединское, Водяное, Павлополь, Широкино и Гнутово.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское, из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновский и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке огонь вели танки.

В «ДНР» заявляют, что, «начиная с 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала поселок Трудовские на западе Донецка, окрестности Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта, села Спартак в северном пригороде Донецка, Саханка, Коминтерново Новоазовского района. Огонь велся из артиллерийских орудий калибром 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм. При обстрелах подразделения ВСУ также использовали вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» сообщают, что «село Коминтерново Новоазовского района осталось без газо- и электроснабжения в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии, повреждены 6 домов и магазин. В Петровском районе Донецка были обесточены 4 трансформаторные подстанции».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Калиново обстрелян из минометов калибрами 82 и 120 мм, из автоматического станкового гранатомета АГС, ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Район села Молодежное обстрелян из АГС. Район села Желтое обстрелян из минометов калибром 82 мм, гранатомета ГП-25 и стрелового оружия. Район села Желобок обстрелян из орудий БМП-1 и минометов калибром 120 мм. Село Калиновка попало под обстрел из минометов калибром 120 мм».