В Краматорске проводят инвентаризацию убежищ (Адреса). Новости

Управление по вопросам гражданской защиты вместе с патрульной полицией сегодня начнут очередную инвентаризацию мест укрытия в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Такую задачу поставил городской голова Андрей Панков во время рабочего совещания, посвященного безопасности города. Присутствующие обсудили механизм взаимодействия всех городских служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Начальник управления по вопросам гражданской защиты Сергей Кукочка напомнил об основных мероприятиях защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, он рассказал, как работает система оповещения, каким образом и при каких обстоятельствах происходит укрытия населения в защитных сооружениях и порядок действий при эвакуации.

Адреса убежищ и подвальных помещений для временного укрытия населения в Краматорске:

Подвальные помещения:

ул. Румянцева, 12, 18, 21; ул. Героев Украины, 5, 6, 8, 17; ул. Валентина Шеймана, 7, 11, 15, 17, 24 и 25; ул. Марата, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Объездная, 36; ул. Богдана Хмельницкого, 1, 3, 6, 7; ул. Песчаного, 7; ул. Академическая, 13, 21, 30, 34, 36, 40, 42, 47, 48, 50, 52, 57, 59; ул. Машиностроительная, 21, 23; ул. Василия Стуса, 4, 5, 33; ул. Ярослава Мудрого, 6, 9, 14, 29; проспект Мира, 3, 5, 6, 8, 9, 10; ул. Героев Небесной Сотни, 25, 32, 39, 45, 46; ул. Катеринича, 2, 7, 8, 13, 15, 17; ул. Маяковского, 19; ул. Уральская, 13, 18; ул. Дружбы, 6, 7, 10, 12, 22, 24, 49; ул. Пятого июля, 1, 3, 5, 6, 8; ул. Кирилкина, 2; ул. Ковалевской, 50; ул. Больничная, 47; ул. Металлистов, 56, 60; ул. Транпортная, 20 (детский сад); ул. Триумфальная, 7 ул. Белорусская, 5, 7 ул. Центральная, 3, 5; ул. Сакко и Ванцетти, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Савелия Свидерского, 10; ул. Аллейная, 5, ул. Левобережная (школа) ул. Танкистов (школа) ул. Прилуцкая (школа) ул. Большая Садовая, 62, 64, 70, 91; ул. Конрада Гампера, 20; ул. Дмитрия Мазура, 106; ул. Днепровская, 16; ул. Олексы Тихого (городская больница №1).

Убежища, расположенные на территории или вблизи жилого фонда:

ул. Центральная, 1; ул. Олексы Тихого, 35; ул. Старогородская, 16, 42; ул. Дмитрия Мазура, 45, 53; ул. Школьная, 12-А; проспект Металлургов, 2, 6.

Также в городе есть определенное количество убежищ на территориях предприятий, где могут укрыться в случае необходимости работники производств.

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