Почему украинцы получают разные пенсии, и кому повезло больше всех. Главная

Минимальная пенсия в Украине – самая низкая в Европе – всего 1247 грн (45 долларов). К примеру, белорусы на заслуженном отдыхе получают не меньше 145 долларов. По информации Пенсионного фонда, далеко не все украинцы бедствуют на заслуженном отдыхе. Так, тыс.и украинцев получают больше 20 тыс. грн на пенсии. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, почему украинцы получают разные пенсии и кому повезло больше всех.

«Особенные» пенсии

Больше половины украинских пенсионеров получают меньше прожиточного минимума – 1500 грн. Однако далеко не всем украинцам на заслуженном отдыхе приходится сводить концы с концами. 19 тыс. пенсионеров получают больше 10 тыс. грн, 2.2 тыс. человек – более 20 тыс. грн. В основном это судьи в отставке, отмечает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Служители Фемиды, как и другие чиновники, на заслуженном отдыхе имеют право на 80% от своего заработка. В то же время средняя пенсия в стране – это всего лишь 33% от средней заработной платы. «Пенсия государственным служащим назначается в размере 80 процентов от сумм их заработной платы, на которые начисляются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование», – говорит в 37 статье закона.

С января этого года, как написал на своей странице в соцсетях экс-министр финансов, нардеп Виктор Пинзеник, зарплаты судей могут достигать 315 тыс. грн, соответственно, и пенсии будут в десятки раз выше средней. «В Польше оплата судьи Верховного суда составляет втрое меньше – 105-120 тыс. грн. В Чехии, Латвии, Литве она еще меньше», – пишет Пинзеник.

К слову, для обычных украинцев действует ограничение – пенсия выше 10,7 тыс. грн не назначается. Однако для военных, некоторых госслужащих, в том числе и судей, это ограничение сняли по решению Конституционного суда.

«Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1,5 тыс., а судья получает 21 тыс. За что судье на пенсии в нашей бедной стране… Давайте тогда всем 21 тыс. платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тыс.?», – говорит Лидия Ткаченко.

Чем старше пенсионер, тем меньше пенсия

В 2008 году коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом обновленного показателя. В результате те, кто вышел на пенсию раньше, оказались в менее выгодном положении.

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле:

П = Зп * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж).

Кс – коэффициент стажа (зависит от стажа)

Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. От этого коэффициента непосредственно зависит размер пенсии. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент будет равен 2, если на 35% – 1,35.

До 2012 года пенсии увеличивали на 20% от роста средней зарплаты по стране – уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. Как поясняет эксперт организации «Актуарно-пенсионный консультант» Александр Ткач, чиновники посчитали, что для «актуализации» пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции (ранее индексировали только ту часть, которая находится в пределах прожиточного минимума).

«С 2012 года осовременивания пенсий прекратилось. Это значит, что тем, кто вышел на пенсию до 2012-го года фактически выплаты заморозили. И люди, имея немалый стаж работы и хороший заработок в свое время, получают сейчас не пересчитанные пенсии», – прокомментировал ситуацию Андрей Рева.

Большинство получает меньше 1500 грн

В Украине на минимальную пенсию 1247 грн живет почти 400 тыс. пенсионеров. К слову, как сообщили изданию в Пенсионном фонде, абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии ниже прожиточного минимума. Из 11,9 млн пенсионеров, 6,1 млн получает меньше 1500 грн в месяц.

Средняя же пенсия по стране – больше 1800 грн. Самые высокие пенсии в Киеве – больше 2400 грн, а самые низкие – в Тернопольской области (1560 грн). Размер пенсий непосредственно зависит от уровня заработной платы в регионе. Больше всего зарабатывают жители столицы, а самые бедные украинцы живут в Тернопольской области. К слову, по данным ПФ, больше всего украинцев на «заслуженном отдыхе» живут в Днепропетровской области – более миллиона человек.

В 2017 году помимо индексации пенсий на 10,1%, которое предусмотрено в проекте бюджета, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 грн 5 млн украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. «Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается», – рассказал зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир.

При этом, как отметил чиновник, осовременивать пенсии будут с помощью изменения показателя средней зарплаты, который учитывается при расчете пенсий. «Если мы говорим о том, что в год у нас назначается около 450-500 новых пенсий, то конечно, все те, которые были назначены до начала 2016 года, уже отстают от новоназначенных пенсий. Если у нас 12 млн пенсионеров, вы можете посчитать, сколько нам нужно осовременивать. Понятно, что у каждого пенсионера индивидуально. Понятно, что если осовременивание будет делаться, то будет делаться по каждому пенсионеру, в зависимости от заработной платы и стажа. Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть», – рассказывает зампредседателя Пенсионного фонда.