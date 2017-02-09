Правительство упростило аккредитацию учреждений здравоохранения. Главная

Проект постановления об упрощении аккредитации учреждений здравоохранения, подготовленный Министерством здравоохранения Украины, принят на заседании Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые прилагают к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Принятие изменений позволит уменьшить расходы учреждений здравоохранения на подготовку документов, а также сэкономить время на проведение экспертизы.

После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку аккредитации учреждения здравоохранения» к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения не нужно будет подавать такие документы:

заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, поскольку сейчас этот документ не выдается Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

копию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, поскольку изменения в Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», которые вступили в силу 1 января 2017 года, не предусматривают лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике на бумажном носителе;

свидетельство о проведении аттестации лаборатории, потому что проведение аттестации клинико-диагностических лабораторий и выдачу соответствующего свидетельства не предусматривал Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности»;

копии ранее выданных аккредитационных сертификатов, если такие выдавались.

В пресс-службе также отметили, что изъятые из перечня документы не влияют на установление соответствия учреждения здравоохранения стандартам аккредитации на первоначальном этапе.

Фото: telegraf.com.ua