В Краматорск пришло 400 тонн гуманитарной помощи для Авдеевки со всей Украины (Фото). Новости

Вчера на заводе «СКМЗ» в Краматорске (Донецкая обл.) журналистам показали условия, в которых принимаются и хранятся гуманитарные грузы.

По словам советника председателя ДонОГА по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерия Кобыжча, сначала грузовые автомобили прибывают на территорию завода, где проходит четкий учет, разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.

Затем представители Авдеевской военно-гражданской администрации сообщают в call-центр штаба, что именно необходимо и в каком количестве. После этого идет отгрузка необходимого в конкретную точку.

«Мы уже получили около 400 тонн гуманитарной помощи из разных областей Украины. Поступает все самое необходимое: одеяла, теплая одежда, продукты питания, строительные материалы. За все время работы областного оперативного штаба под руководством губернатора Донетчины Павла Жебривского восстановлено 88 домов, которые в будущем планируем отремонтировать капитально. Большой гуманитарный груз поступил из Волыни: генераторы, одеяла, строительные материалы. Вместе с этим волыняне передали флаг своей области с надписью «Волынь с Авдеевкой», который будет в ближайшее время передан в город», − отметил Кобыжча.

Источник: КраматорскPost

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