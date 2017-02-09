Жители прифронтового Луганского получили 109 тонн угольных брикетов для отопления жилья. Главная

Благодаря помощи команды Гуманитарной миссии «Пролиска» жители поселка Луганское на Светлодарской дуге (Донецкая обл.) обеспечены твердым топливом.

С 1 по 8 февраля волонтеры адресно доставили и выдали 109 тонн угольных брикетов, предоставленных UNHCR Ukraine – Агентством ООН по делам беженцев в Украине для мирных граждан, проживающих в Луганском на Светлодарской дуге, в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Помощь в виде твердого топлива получили одинокие пожилые люди и семьи, фактически проживающие в максимально приближенной к линии соприкосновения сторон части села.

Всего на протяжении зимы миссия осуществила адресные доставки 411 тонн твердого топлива в Луганское, которое получили 137 семей и одиноких пожилых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры планируют обеспечить топливом более 400 семей на Светлодарской дуге.

Источник: Знамя индустрии

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