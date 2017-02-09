Пенсии не растут из-за дефицита пенсионного фонда, — вице-премьер. Главная

Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в эфире одного из телеканалов заявил, что пенсии не могут расти из-за дефицита Пенсионного фонда. Об этом сообщает «Голос столицы».

«Пенсионная реформа должна достигать различных направлений, в том числе и каким образом увеличивать доходы в Пенсионный фонд, потому что именно дефицит Пенсионного фонда сегодня не позволяет быстро двигаться по увеличению пенсий. Поэтому еще раз подчеркиваю, пенсионная реформа актуальна, ее нужно проводить, потому что очень много лет при разных правительствах практически этот вопрос не затрагивался, все закрывали глаза», — сказал Зубко.