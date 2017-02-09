Спикер палаты представителей Конгресса США против отмены Трампом санкций в отношении РФ. Главная

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что будет выступать против отмены администрацией президента Дональда Трампа санкций в отношении России. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», конгрессмен сообщил в интервью телеканалу PBS.

Пол Райан сказал, что «не поддерживает» эту идею, хотя, по его словам, в Конгрессе нет законопроекта на эту тему.

Конгрессмен считает, что у нового правительства не получится улучшить отношения с Россией, как это не получилось при двух предыдущих президентах.

Тем не менее, он отметил, что «есть случаи, когда наши интересы совпадают с российскими», однако это не станет поводом для улучшения отношений между двумя странами.