Завершается прием заявок на конкурс от Международной организации по миграции. Новости

Международная организация по миграции (МОМ) реализует проект «Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем внутренне-перемещенных лиц и пострадавшего от конфликта населения в Украине», который финансируется Европейским Союзом, с января 2017 года до июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Данный конкурс проходит в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской, Черниговской, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.

Цель проекта: интеграция и объединение внутренне перемещенных лиц и членов принимающих громад путем социальной сплоченности населения и миростроительства.

Для участия в конкурсе громады должны заполнить бланк заявления, который можно скачать на сайте организации, и отправить его подписанную и отсканированную копию в срок до 10 февраля 2017 года на электронный адрес iomkievtenders@iom.int, указав при этом в теме электронного письма «UA1-2017- 012 – Формуляр».

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