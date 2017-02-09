Мариуполь может остаться без газа: газораспределительная станция работает на резервном питании. Новости

Газораспределительная станция, обеспечивающая Мариуполь (Донецкая обл.) природным газом, была обесточена в результате боевых действий и сейчас работает на резервном питании – аккумуляторных батареях. Об этом рассказал пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский, сообщают «Украинские Новости».

Газоснабжение города прекращено не было прекращено.

«В результате боевых действий ГРС-1 Мариуполь осталась без электроснабжения со стороны местной электросети. ГРС работает на резервном питании. Прекращение газоснабжения через ГРС не происходило», – отметил спикер.

Он также заверил, что в случае необходимости на ГРС будут привезены новые аккумуляторные батареи, поэтому риска остановки газоснабжения города нет.

«С батареями проблем не будет, мы будем их подвозить», – сказал Белявский.

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