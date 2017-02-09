У Путина заявили, что не пойдут с президентом США на «сделку» по Украине. Главная

В Кремле заявили, что информация о «сделке» с новой администрацией США по ситуации на Донбассе не соответствует действительности. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «УНИАН», соответствует ли действительности подготовка «большой сделки» между Белым домом и Кремлем, где новая администрация США может пойти на уступки по украинскому вопросу.

«Безусловно, вряд ли вот этот "внутриукраинский конфликт" может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности», – сказал Песков.

Песков также заявил, что в перспективных контактах Москвы и Вашингтона по «украинским делам хочется надеяться, что Вашингтон использует свое влияние с тем, чтобы убедить таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации Минских договоренностей и отказа от агрессивной тактики решения этой проблемы, которую мы наблюдали последние дни».

По сообщению Washington Post, команда президента США Дональда Трампа готовит «крупную сделку» с президентом РФ Владимиром Путиным и может пойти на уступки по Украине.