«Гиви» погиб из-за взрывчатки в кабинете, установленной своими же, – депутат «ДНР». Новости

В «ДНР» рассматриваются две версии убийства Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом местным медиа сообщил командир подразделения НВФ* «Легион», депутат «народного совета ДНР» Сергей Завдовеев.

«Гиви был убит в своем кабинете в шесть утра [8 февраля]. Идет расследование. На данный момент есть две версии. Первая – взрывчатка была заложена в его кабинете в батарее. По всей видимости, закладку произвел кто-то из его бойцов. Скорей всего, из недавно принятых. Вторая – ДРГ из "Шмеля" стрельнули за пределами базы в окно. Обе эти версии сейчас проверяются», – сказал Завдовеев.

При этом сам он склоняется к первой версии. «Я склоняюсь к первому варианту. Есть моменты, которые говорят об этом. Например, рамы остались целыми, если бы били со "Шмеля", их бы вывернуло внутрь комнаты. Во-вторых, Гиви лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй — ступню, и срезало часть головы, это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было, соответственно это похоже на тротил или на пластид», – рассказал Завдовеев.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки.

Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

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