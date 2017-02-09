Талаковка и Гнутово обесточены из-за обстрела. Новости

8 февраля в 21:05 в районе населенного пункта Талаковка произошел обстрел, в результате которого осколками была повреждена электростанция. Поселки Талаковка и Гнутово, а также порядка 500 дворов в Сартане остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам поселкового головы Талаковки Вячеслава Салгалова, из-за повреждений подстанции остановилась котельная, снабжающая теплом школу и детский садик поселка. По его словам, занятия временно остановлены. Жертв или пострадавших среди населения нет.

В пресс-службе также отметили, что под председательством заместителя городского головы Мариуполя Михаила Когута созвано рабочее совещание с участием всех служб города, на котором рассмотрят пути ликвидации последствий обстрела.