В «ДНР» пропал российский ЛГБТ-активист. Главная

На территории «ДНР» пропал российский ЛГБТ-активист, бывший участник арт-группы «Война» Олег Васильев, известный как Мария Штерн или Серое-Фиолетовое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Алек Эпштейн, которому эту информацию подтвердила неназванная помощница председателя «народного совета ДНР» Дениса Пушилина.

Как пишет Эпштейн, Васильев вместе со спутницей активисткой Викторией Мирошниченко 31 января прибыл на границу «ДНР» через КПП «Успенка» с российской стороны. По сведениям собеседницы Эпштейна, россияне благополучно миновали все КПП и добрались до Донецка.

«Помощница главы Народного совета ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД ДНР, ни там, ни там их нет. Никаких сведений о них у нас нет уже пять суток, молчать об этом дальше, мне кажется, совершенно бессмысленным», – пишет Эпштейн.

Как сообщил «Медиазоне» активист Алексей Кнедляковский, Васильев собирался провести в Донецке пацифистскую акцию от имени ЛГБТ-движения. Вместе с ним на территорию «ДНР» отправилась 27-летняя активистка Виктория Мирошниченко.

В августе 2014 года миграционная служба Финляндии предоставила Васильеву политическое убежище, о котором он попросил, сославшись на преследование из-за участия в ЛГБТ-акциях и оппозиционных митингах в России.

Источник: Медиазона