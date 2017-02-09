Из-за скользких тротуаров в травмпункт Покровска ежедневно поступают около 10 человек. Новости

Ежедневно в травмпункт Центральной районной больницы Покровска (Донецкая обл.) поступает более 10 человек, ставших жертвами «уличного» травматизма. Около половины из них – с переломами костей. С начала года от гололедицы на дорогах и тротуарах Покровска серьезно пострадали уже 83 человека. Такие цифры озвучил главврач ЦРБ Сергей Шутько.
По словам Шутько, за 5,5 недель нового года с переломами конечностей в результате падения на скользких дорогах Покровска в больницу поступили 83 человека. В основном это были люди среднего и пожилого возраста с переломами плеча, предплечья, голени или лодыжек. Общее же количество жертв гололеда значительно больше – они отделались ушибами, растяжениями и вывихами.
«По 5-7 человек в день накладывают только гипсовую повязку. Около 3-х пациентов отправляем в травматологию Мирнограда со сложными переломами. Например, вчера привезли женщину, которая во время падения ударилась головой и получила небольшое сотрясение мозга», – сообщил главврач Покровска.
Всего в травматологическое отделение Мирноградской центральной горбольницы было направлено 17 покровчан со сложными переломами. Причины этих травм – падения из-за неудовлетворительного состояния дорог и тротуаров, которые после дождя обледенели и которые коммунальщики недобросовестно посыпают. Даже в центре Покровска пешеходные дорожки покрыты сплошным льдом.
Не особо утруждаются и коммунальщики Мирнограда. Ледяной покров дорог приводит в ужас пешеходов.
Добиться же от местной власти и коммунальных служб компенсации на лечение практически нереально.
Источник: ДДК
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