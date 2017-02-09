Безвизовый режим для Украины вступит в силу 12 июня, – СМИ. Главная

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня. Об этом, как сообщает «Европейская правда», в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня», – написал он.

Триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля. После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.