Яна Викторова: Made in «ЛНР». Главная

Заметила пару новых штрихов моего города Луганска.

Первая самая простая – куча российских и белорусских товаров, качества которых я не знаю. Я не знаю этих торговых марок, я не знаю качества и вкуса этой продукции, но выбора у меня нет. Или искать привычное (часто безуспешно) или, соглашаясь, покупать то, что есть в наличии с надеждой, что оно может удовлетворить мои запросы. Покупала тушь для ресниц. Покупаю ее раз в полгода, поэтому хотелось выбрать ту, в качестве которой уверена. В киоске бытовой химии на остановке (раньше там торговали цветами), в котором представлена продукция средней руки, ни одной знакомой мне торговой марки не было. Все – белорусское и немного незнакомой косметики иностранного происхождения. То есть выбор был или из белорусской косметики или из той, происхождение которой продавец не знал. Отчего-то выбрала иностранную (сработал маркетинговый ход продавца о том, что эту косметику завезли пару недель назад и уже все разобрали).

Дома стало понятно, что мой выбор ошибочный. А что я, собственно, хотела: чье – непонятно, название неизвестное. На уроках, говорят, учатся. На следующий день я шла уже в привычный киоск на рынке, чтобы снова увидеть всю белорусскую косметику в ассортименте. Похоже, белорусам со всей этой ситуаций крупно повезло с открывшимся рынком сбыта у нас. До войны я видела время от времени модуль с яркой надписью «Белорусская косметика». Каждый раз проезжая мимо я думала, что надо бы зайти. Спустя несколько лет белорусские товары настигли меня везде – в супермаркетах, на рынке… Я не говорю о качестве – у меня не тот еще потребительский опыт, чтобы судить обо все как о хорошем или плохом. Плохое попадается часто. Вероятно, нам везут товар подешевле, чтобы продать подороже. Дешевле – хуже. Сами продавцы говорят, а что, мол, вы хотите – покупайте дороже и будет лучше.

Еще один штрих, тесно связанный с предыдущим пунктом. Раньше друзьям в Россию я передавала и везла что-то с местной изюминкой – украинскую водку с перцем, шоколад, сало. Сейчас я в тупике. Шоколад весь российский. То есть в Тулу мне ехать с пряниками? Или куда-то там с их самоваром? Собирая посылку друзьям (чтобы передать окольными путями и экивоками) я понимаю, что сладости отпадают – у нас здесь продают только российские, сало втридорога (или покупать его в Станице), а что придумать еще я просто теряюсь. Купила водку местного разлива «Українська з перцем» с наклейкой «Сделано в ЛНР». Поймала себя на том, что этот когнитивный диссонанс мне же и пояснять тем, кому я это буду отправлять. А вот хлеб «Украинский» стал в одночасье «Казацким» и с той же пометкой «Сделано в ЛНР». В общем, для меня понять, что я могу передать «мейд ин ЛНР», оказалось крайне сложно. Если мы так называемая «ЛНР», почему я передаю отсюда российские конфеты и сало, которое несу из подконтрольной Станицы Луганской?

Да, военных по городу стало видимо меньше. Это тоже мое открытие. И в этом черты мира, а не войны. Сегодня утром я услышала о том, что местная «армия» становится настоящей и в ней стоит делать карьеру и связывать с ней будущее. Хотя местный военный в разговоре со мной вчера сказал: «Я буду вывозить свою семью в Россию. Там безопаснее». Поди, разберись.

Яна Викторова, жительница Луганска

Источник: Сегодня.ua

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