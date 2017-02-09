В Покровском районе в 2016 году детям давали необычные имена. Новости

В отчете органов государственной регистрации актов гражданского состояния Покровского района (Донецкая обл.) за 2016 год указаны самые популярные имена рожденных на Покровщине детей.

Так, при государственной регистрации рождения детей определена тенденция популярных имен за 2016 год. Самые популярные мужские имена: Артем, Александр, Дмитрий, Михаил, Кирилл, женские имена: София, Милана, Екатерина, Анастасия, Ева.

Как рассказала начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Л. Егорова, в 2016 году давались детям и старославянские, и необычные имена. Мальчики получили такие имена, как Рамир, Лев, Елисей, Захар, Платон, Гордей, а девочки – Арианна, Эвелина, Николь, Эмма, Аделина, Кристина.

По желанию родителей, детям присваивались имена, которые не соответствуют правилам украинского правописания – Святослав, Никита, Даша.

А в редкие имена в прошлом году попали такие популярные когда-то Вера, Ирина, Лилия, Николай, Сергей, Игорь, Виктор.

Отметим, что общее количество заключенных браков в 2016 году в Покровском районе – 89. Из них больше всего зарегистрировано в Новоэкономическом поселковом совете – 11, Лисовском сельском совете – 18, Николаевском сельском совете – 10.

Исполком Новоелизаветовского сельского совета в прошлом году не проводил регистрацию браков.

Источник: ДДК

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