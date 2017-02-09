Климкин назвал возможную дату встречи глав МИД «нормандской четверки». Главная

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 17 февраля рассматривается как дата, когда может состояться следующая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в немецком Бонне, где состоится заседание G20. Об этом пишет «Голос столицы».

«Мы сейчас ведем консультации с немецкими друзьями и с французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из опций — это 17-е на полях Большой двадцатки», — сказал Климкин.

Он отметил, что в ближайшие часы поговорит с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем о точной дате встречи.

Фото: nikvesti.com