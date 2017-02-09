Цены на продукты продолжают расти. Как изменится стоимость продовольствия в ближайшие месяцы. Главная

Этот процесс все больше напоминает нарастание снежного кома, катящегося с горы. Если не остановить, то хотя бы притормозить рост цен могло бы государственное регулирование уровней прибыли и торговых надбавок на продовольствие первой необходимости. Однако правительство не склонно это делать.

Минувший январь не остановил начавшийся на исходе прошлого года рост цен на продукты в Украине. Скорее даже наоборот. На некоторые виды продовольствия цены даже начали, как говориться, «набирать обороты». «Такого значительного роста цен на хлеб мы не видели много лет. За январь хлеб ржаной и пшеничный или черный и хлеб пшеничный, или белый подорожал более, чем на 4%. Также существенно выросли в цене овощи. В частности, картофель за январь подорожал на 16%, морковь – на 9%, свекла и капуста – на 8%, репчатый лук – на 4%. На протяжении января уверенно дорожал весь ассортимент молочной продукции. Так, цена на сыр и сметану за месяц выросла на 6%, молоко – на 5%, сливочное масло – на 3%», – заявил несколько дней назад глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. Если проанализировать данные ассоциации, можно прийти к выводу, что в первом месяце нового 2017 года из продуктов питания подорожало почти все. К примеру, говядина выросла в цене на 5%, сахар и гречка – на 3%, рис, мука, макароны – на 2%, подсолнечное масло и вареная колбаса первого сорта – на 1%. Практически единственным исключением из правила являются куриные яйца и свинина. Их стоимость в январе упала на 11% и 2%, соответственно. Однако у такого странного феномена есть довольно простое объяснение. «Стоимость куриных яиц была сильно завышена, поэтому падение цен было лишь делом времени. А на стоимость свинины влияет распространение африканской чумы в частных хозяйствах, которая не дает возможности экспортировать продукцию», – пояснил Алексей Дорошенко.

«Зарплатный эффект»

Для такого заметного роста цен в продовольственных магазинах Украины есть сразу несколько серьезных причин. Примечательно, что большинство украинских экспертов выбрали самую очевидную и сконцентрировались на ней. Речь о повышении с 1 января 2017 года минимальной зарплаты с 1600 грн. до 3200 грн. Вал критики по поводу того, что именно это повышение и спровоцировало недавний рост курса доллара, а также рост цен в стране, даже заставил премьера Владимира Гройсмана эмоционально заявить, что такого не может быть. «Я предложил бы политиканам и экспертам, которые говорят о том, что минимальная зарплата уже повлияла на курс гривни, посмотреть в зеркало. Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату. Она будет выплачена в феврале. Она никак не могла повлиять на курс, и не затрагивает курс. Не надо разгонять панику», – сказал он. Все это так, но... немного не так.

Действительно, минимальную зарплату в январе еще никто не получил. Однако на саму возможность появления у населения «лишних» денег производители и торговля не отреагировать не могли. А, как гласят законы рынка, увеличение платежеспособного спроса населения немедленно влечет за собой рост цен на товары и услуги. Причем попытки получить дополнительную прибыль сразу ставят в такой ситуации «телегу» впереди «лошади». То есть, ожидая роста спроса, производители и торговля заранее повышают цены. Так было всегда. И нет никаких причин, чтобы нынешний раз стал исключением из правил.

Несущие энергию

Впрочем, в одном с главой правительства можно согласиться: повышение минимальной зарплаты – далеко не единственная причина роста цен на продовольствие в Украине. И, скорее всего, она даже не главная. Есть еще причины. «Хотя потребительская инфляция в первом квартале окажется меньше 10%, но она может быть относительно высокой. Основными драйверами роста цен станут – повышение социальных стандартов, подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста», – прогнозировал еще в декабре прошлого года руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Под емким понятием «энергоносители» обычно скрываются природный газ и нефть. Применительно к ценам на продукты питания они трансформируются в тарифы на отопление и стоимость бензина. При этом на цену также влияет и третий «энергоноситель» – собственно электроэнергия.

Что касается тарифов на электроэнергию, то еще в 2015 году Нацкомиссия регулирования элекроэнергетики и коммунальных услуг утвердила поэтапное повышение стоимости электроэнергии в Украине. Последний этап повышения тарифов (кажется, седьмой по счету) еще предстоит. Впрочем, станет ли он последним – большой вопрос. На данный момент в результате нескольких этапов повышения тарифов потребление до 100 кВт-ч электроэнергии идет по тарифу 71,4 коп за кВт-ч, а более 100 кВт-ч – 1,29 грн за кВт-ч. С 1 марта 2017 года эти тарифные нормативы еще увеличатся до 90 коп. и 1,68 грн за кВт-ч, соответственно. Как все это относится к цене на продукты и ее нынешнему росту? Непосредственно. «Причиной подорожания овощей является поднятие тарифов на отопление и электричество. Потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи…», – сообщил Алексей Дорошенко.

С горючим тоже не все благополучно. Рост цен на нефтепродукты в стране начался еще до нового года, и в январе он продолжился. Только в первой половине января ценники на стеллах автозаправочных станций подросли как минимум на 1 грн на литре горючего. Потом они совсем немного снизились. Но к концу месяца все равно прибавили еще в среднем 1 грн. Причем, судя по всему, это еще не конец. «Нынешний год начался с неприятного скачка доллара. И поскольку топливо на 80% в Украине является импортным товаром, то, конечно, есть все предпосылки считать, что в ближайшее время цены еще вырастут. У импортеров нет выбора: они покупают валюту для своей деятельности по тому курсу, который есть. Потому в ближайшее время ждем повышение минимум на гривню за литр, а не исключено, что и больше…», – сообщил несколько дней назад директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. Как известно, стоимость бензина входит в себестоимость продуктов питания в виде транспортных расходов по их перемещению. Также известно, что цены на нефтепродукты очень легко вырастают, но очень тяжело снижаются, даже если для последнего есть все необходимые предпосылки.

Бес регулирования

Однако наиболее весомой причиной роста цен на продукты питания, видимо, все же можно считать отсутствие государственного регулирования на социально значимые продукты питания в Украине. Как известно, с 1 октября прошлого года правительство пошло навстречу собственным инициативам и перестало административно сдерживать цены на социальные виды продовольствия в стране. С тех пор они и стали неудержимыми...

Суть проблемы в том, что для бедных в Украине существовали некоторые виды продовольствия первой необходимости по специальным защищенным ценам. Они назывались социальными. К ним относились мука, хлеб и макаронные изделия, крупы и сахар, говядина, свинина и курятина, вареные колбасные изделия, молоко, сметана и сыр, сливочное и подсолнечное масло, картофель, соль, а также куриные яйца и некоторые другие продукты, без которых, по мнению экспертов, человек не может нормально жить и работать. Учитывая, что это была часть государственной политики защиты малоимущих граждан, цены на социальные продукты питания удерживали на таком уровне, чтобы даже человек с самим низким официальным уровнем доходов мог купить необходимое для себя количество еды. Если верить статистике розничных продаж, раньше людей, которые приобретали социальные продукты, было около 15% от общего количества покупателей. Большинство же предпочитало продовольствие средней ценовой категории. Однако сейчас многое изменилось.

Согласно статистике продаж, уже в сентябре 2016 года социальные продукты питания в магазинах «предпочитали»… 60% украинцев, т.е. большинство населения страны. Результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, ясно показали причины изменений продовольственных предпочтения украинцев. Так 18,5% опрошенных заявили, что им не хватает денег даже на еду, а еще 51,3% сказали, что денег хватает на еду, но одежду покупать уже трудно. Собственно, подавляющая часть этих двух групп и является теми самыми людьми, которые покупали в супермаркетах так называемые социальные, т.е. дешевые продукты. Когда такие продукты там еще были…

Никакого роста цен?!

Как уже было сказано, с 1 октября 2016 года как бы в порядке эксперимента правительство отменило государственное регулирование цен на социально значимые продукты. Формально до 1 января 2017 года. Несмотря на то, что после отмены регулирования рост цен на многие виды продовольствия (и в первую очередь на социальные) был виден невооруженным глазом, в правительстве неоднократно заявляли, что не видят существенных изменений в динамике цен на розничном рынке продуктов питания. Классикой в этом смысле можно считать заявление советника министра экономического развития и торговли Дмитрия Романовича по итогам первого месяца так называемого эксперимента, т.е. октября. «На примере прошлого месяца отмена регулирования никаким образом не отразилась на динамике цен. Я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы цены росли, нет платежеспособного спроса. Мы в Министерстве экономики верим, что рыночная экономика гораздо лучше регулирует цены, чем неудачные попытки государства это делать, устанавливая фиксируемые цены, ограничивая надбавки», – заявил он. Примечательно, что чиновника охотно поддержали некоторые заинтересованные украинские производители. «Цены на основные сорта хлеба у нас – это социальные и массовые сорта – остались прежними. По нашим данным, установление рыночных механизмов ценообразования не приведет к подорожанию социального хлеба, который является наиболее политизированным продуктом. Мы имеем возможность сохранять определенный уровень рентабельности продукции за счет повышения цен на более высокомаржинальные продукты, такие, как кондитерские изделия. Поэтому наша ассоциация призывает перевести проект отмены госрегулирования цен из стадии пилотного в постоянно действующий», – сообщил директор ассоциации «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

Однако заявления о том, что государственное регулирование цен почти не влияет на эти цены, совершенно безосновательны. Для понимания этого достаточно взять, к примеру, те же цены на хлеб. По данным мониторинга Минагрополитики, с сентября 2015 по сентябрь 2016 года буханка пшенично-ржаного хлеба подорожала на 5%, а буханка пшеничного хлеба высшего сорта – на 4%. Все это время в Украине действовало государственное регулирование цен на продукты первой необходимости (к которым и относится хлеб). Однако сразу после отмены регулирования ситуация заметно изменилась. За октябрь 2016 года хлеб в среднем подорожал на 10%. В начале ноября президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда анонсировал рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в ноябре – декабре 2016 года на 15 – 18%. А в январе нынешнего года хлеб подорожал еще более чем на 4%. При государственном регулировании цен на хлеб ничего подобного произойти не могло. Потому что в отношении списка социальных продуктов было установлено, что предельные уровни прибыли на оптовые цены не могут превышать 15% от себестоимости, а на розничные цены – 10% от соответствующих оптовых цен. Но, несмотря на окончание сроков эксперимента, судя по январской динамике цен на продовольствие, правительство по-прежнему не регулирует цены на социальные продукты. И, похоже, не собирается этого делать в будущем.

Грядущая весна ценам не помеха

Поэтому не вызывает большого удивления тот факт, что большинство экспертов продовольственного рынка прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания в феврале. «Начиная с февраля, ожидается рост инфляции с резким скачком цен на продукты», – считает глава компании MPP Consulting Павел Мельник. «До середины февраля 2017 года в Украине будет наблюдаться рост цен на мясные и молочные продукты. Мы ожидаем рост стоимости этих видов продуктов на 10%. Эти тенденции связаны с внутренней экономической ситуацией в стране. Поэтому будем иметь более высокую цену на мясо и на молоко, на хлеб – в меньшей степени. Обращает на себя внимание, что среднестатистическая семья в Украине тратит из своего месячного бюджета около 55% на продукты питания, а это значительно больше, чем в соседних странах. При этом есть расчеты, серьезные исследования, которые говорят, что чем беднее народ, тем больше он потребляет картофеля и хлеба. Чем богаче – тем больше мяса и овощей. Поэтому если брать нормы, то мы едим мяса в два раза меньше, чем это необходимо, и значительно меньше овощей, которые нам нужны. В то же время потребляем в 1,5 раза больше картошки, чем следовало бы, и хлеба – в 1,2-1,3 раза больше нормы», – заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. «Молочные продукты ведут себя нетипично. Обычно в начале января мы отмечали их удешевление. Сейчас же – наоборот. И этот тренд сохраняется», – сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. Таким образом, до весны падения цен на продукты не ожидается. Исключением могут стать куриные яйца, которые в феврале, скорее всего, еще немного подешевеют. Слишком сильно производители и торговля задрали цены на них сразу после отмены госрегулирования. Как известно, только в первые десять дней октября прошлого года цены на куриные яйца выросли на впечатляющие 27,7%!

Но наступят ли положительные изменения с приходом весны? «Если учитывать увеличение стоимости дизтоплива, то в итоге мы получим 10% роста цен на продукты питания. Но возможны и другие факторы влияния, а именно: обязательные кассовые аппараты, повышение минимальных социальных стандартов и введение дополнительных налогов единого социального взноса. Это все может привести к тому, что бизнес поднимет дополнительно цены на 10 – 15%. Часть предпринимателей «закроется», а те, кто останется, будут вынуждены компенсировать дополнительные траты. То есть если подвести черту, то через полгода повышение цен на продукты питания в общей сложности может составить 30 – 40%. Причем, основное увеличение цен на продукты питания скорее всего произойдет ближе к маю…», – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Хочется надеяться, что это чрезмерно пессимистический взгляд на вещи. Хотя оснований для этого немного…

Михаил Попов