Радиостанция «Армія FM» начала вещание в прифронтовой Красногоровке. Новости

8 февраля радиостанция «Армія FM» начала свое вещание в прифронтовой Красногоровке. Об этом сообщается на странице радиостанции в Facebook.
«Прифронтовой город! Наши волны добивают даже на временно неподконтрольные территории Украины! И нет большей радости, что нас могут слышать даже там», – говорится в сообщении.
Радиостанция для военнослужащих и тех, кому интересна тема Вооруженных сил Украины, вещает в Красногоровке на частоте 105,3.
Первое в Украине военное радио начало свое вещание 1 марта 2016 года. Сейчас его эфиры можно слушать на частоте 105,3 МГц в Краматорске, Бахмуте, Константиновке, Покровске, на частоте 89,5 МГц в Мариуполе, на частоте 98,5 МГц в Счастье и на частоте 90,8 МГц в Новотошковском.
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