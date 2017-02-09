Захарченко уволил тетю Пушилина. Главная

«Глава ДНР» Александр Захарченко своим указом освободил с 8 февраля от занимаемой должности и.о. «министра информации ДНР» Елену Никитину. Об этом сообщают медиа-ресурсы НКТ*.

Другим указом Захарченко назначил новым и. о. «министра информации ДНР» прежнего заместителя Никитиной – Игоря Антипова.

В довоенное время Игорь Антипов был генеральным директором издания «Комсомольская правда – Донбасс», с 2015 года помимо работы в «министерстве» был главным редактором газеты «ДНР» – «Донецкой время».

Для справки: Никитина (Пушилина) Елена Николаевна, 1965 г.р. Имеет образование инженера-системотехника и журналиста. До 2014 г. занималась бизнесом в издательской деятельности и IT-технологиях. В начале июня 2014 г. Никитина была назначена министром информации и массовых коммуникаций «ДНР» (позже – министерство информации).

Приходится сестрой отца (теткой) председателю «народного совета ДНР» Денису Пушилину. В СМИ отмечается, что Никитина сыграла большую роль в заговоре по смещению с должности спикера парламента «ДНР» Андрея Пургина и продвижению на эту позицию своего племянника – Дениса Пушилина. Осуществляя ручное управление СМИ «ДНР», Никитина распорядилась создать информационный вакуум вокруг работы Пургина и организовала информационную поддержку деятельности Пушилина. В результате Пургин был вынужден уйти в отставку, и на его персону введено табу для местных медиа.

Елена Никитина ежемесячно бывает в Москве с отчетами и получением финансирования. Донецкая информационная структура Никитиной подконтрольна управлению по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, которое функционирует при администрации президента РФ.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория