Эпидпорог не превышен ни в одной из областей Украины. За неделю от гриппа умер 1 человек. Главная

За период с 30 января по 5 февраля (5-я неделя 2017 года) в Украине зафиксировал один случай смерти от гриппа. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

За неделю количество заболевших ОРВИ составило 183 тыс. 420 человек, из них 65,1% – дети в возрасте до 17 лет. Чаще всего болеют дети школьного возраста (от 5 до 14 лет), в медицинской помощи в условиях стационара больше всего нуждаются дети в возрасте до 4 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины находится на уровне прошлой недели (с 23 по 29 января) и составляет 430,7 на 100 тыс. населения.

Отмечается, что в этом сезоне четко прослеживается более ранняя эпидемическая активность гриппа (пик заболеваемости на 52 неделе) в отличие от прошлого сезона, когда заболеваемость достигла своего пика на 5 неделе.

Больше всего гриппом и ОРВИ заболело в Киевской области, меньше всего – в Тернопольской. Однако ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

На 5 неделе зарегистрирован 1 летальный случай в результате осложнения заболевания гриппом, определен вирус гриппа А.

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