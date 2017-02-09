Должен быть четкий план интеграции неподконтрольных территорий после их возвращения в Украину, – Зубко. Главная

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно внедрять реформу децентрализации и системы местного самоуправления. Поэтому необходимо работать над четким планом их социально-экономической интеграции после их возвращения и восстановления там украинского суверенитета. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По словам Зубко, такой план позволит украинцам, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, почувствовать внимание и заботу государства.

«Украина осуществляет реформы, которые уже дают ощутимый практический результат на всей территории – децентрализацию, дерегуляцию, в правоохранительной и налоговой системе и другие. Мы должны дать возможность украинцам по ту сторону линии столкновения быстро адаптироваться к украинским условиям после возвращения в Украину. Мы дадим людям четкий сигнал, что это – украинская территория, которую мы обязательно вернем», – подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер напомнил, что правительством принят план мероприятий по обеспечению конституционных прав граждан временно неподконтрольных территорий, касающихся получения высшего образования в Украине. «Предусмотрена возможность уменьшения экзаменов и требований для поступления в вузы детям, которые живут в «серой» зоне или возле линии соприкосновения», – добавил Геннадий Зубко.