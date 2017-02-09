С помощью ДНК-экспертизы удалось установить 314 погибших воинов АТО. Главная

С начала проведения АТО в Днепропетровскую область привезли тела 1407 защитников Украины. На сегодняшний день неопознанными остаются более сотни бойцов, установление их имен продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации со ссылкой на управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы ОГА.

Из 1407 погибших бойцов, 484 – жители Днепропетровской области. Родные опознали 834 погибших воинов. С помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 314 павших защитников.

Бойцов, имена которых не могут установить сразу, хоронят на Краснопольском кладбище в Днепре. Всего здесь захоронили 293 неизвестных солдата. Имена 165 из них уже установили с помощью ДНК-экспертизы. Более сотни погибших бойцов АТО до сих пор остаются неопознанными.

Родственники пропавших без вести военных могут пройти ДНК-экспертизу. Основание для сдачи анализов – постановление следователя. Полученные результаты сравнят с ДНК погибших. На идентификацию отводится три недели. Чтобы получить максимально достоверный результат, специалисты берут биологические образцы у нескольких родственников.

Всех, чьи родные пропали без вести или погибли в зоне АТО, просят обращаться на «горячую линию» Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области с 9:00 до 18:00 (067) 609-80-60. Телефон для справок управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации +38 056 742 70 25.