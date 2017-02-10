На Донетчине женщину, которая забила до смерти мать, направили на принудительное лечение. Главная

В Донецкой области Краснолиманский городской суд удовлетворил ходатайство Славянской местной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей собственную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что женщина облила мать кипятком, пока та спала на диване. После этого нанесла множественные удары молотком по голове, пытаясь вывести из матери нечистую силу. Женщина от полученных травм скончалась в помещении ожогового отделения больницы.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Как выяснилось, во время досудебного расследования, убийство матери она совершила, находясь в болезненном состоянии вследствие хронического психического заболевания. На тот момент она не имела возможности осознавать значение своих действий.