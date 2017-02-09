В Авдеевке продолжают восстанавливать разрушенное обстрелами жилье: закрыты пленкой 383 окна. Главная

По состоянию на 9 февраля в Авдеевке продолжаются работы по восстановлению частных домов, пострадавших в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав ГСЧС продолжает проводить работы: обиты пленкой 383 окна 104 частных домов и восстановлено покрытие крыш 22 домов площадью 279 кв. м.

В целом к аварийно-восстановительным работам привлечены 156 человек и 24 единицы техники, в том числе от Нацполиции и коммунальных служб города.

Всего с начала обстрелов 29 января, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в Авдеевке повреждены 209 зданий и 19 гаражей.

Сегодня в Авдеевке работает 1 пункт жизнеобеспечения (4 палатки ГСЧС). Организована и проводится выдача населению гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах (выданы 10 тыс. 388 наборов (за сутки – 1 тыс. 67 наборов).

По состоянию на сегодня из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей).

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