В чем отличия методов мошенников неподконтрольной и подконтрольной Луганщины. Главная

В Луганской области на территории временно неподконтрольной украинской власти – в Луганске активизировались телефонные мошенники. Если на подконтрольной власти территории они, в основном, представляются работниками банков и узнают данные банковских карточек, то в Луганске, сообщают «Донбасс. Комментарии», они действуют, как правоохранители, обещающие решить проблемы своих жертв.

Мошенники, по информации пресс-службы «МВД "ЛНР"», как правило звонят на стационарные телефоны под предлогом передачи денег родственникам, у которых якобы произошли неприятности и которым срочно нужны крупные суммы денег для их решения.

В числе наиболее частых «проблем» мошенники называют ДТП, изъятие полицией наркотиков, причинение тяжких телесных повреждений и т.п.

Также зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонили родственникам тех граждан, которые имеют реальные проблемы, и предлагали за определенную сумму все «решить».

Запугав и запутав своих жертв, злоумышленники приходят к ним домой, забирают деньги и скрываются. Обманутые луганчане вскоре узнают, что у их родных либо вовсе не было проблем, либо же они по-прежнему так и не «решены».

Напомним, на подконтрольной украинской власти территории Луганщины правоохранители составили рейтинг наиболее часто встречающихся видов мошенничества. Среди которых:

Псевдополицейские. Обычно мошенники звонят среди ночи и взволнованным голосом, рассказывают о том, что ваш родственник попал в ДТП (доставлен в полицию) и нужно заплатить, чтобы его отпустили. Говорят о том, куда надо немедленно перечислить или принести деньги.

Банковские мошенники. Мошенники звонят, представляясь работником службы безопасности банка или банковского клерка и под любым «служебным» поводом требуют сообщить реквизиты карты.

Приобретение товаров в Интернете. Схемы обмана довольно разнообразны – покупатель часто рискует не сэкономить, а остаться вообще без товара и денег. Мошенники под предлогом покупки или продажи товаров через всемирную сеть Интернет, обманывая, завладевают денежными средствами с вашего карточного счета.

Установщики металлопластиковых окон, мастера ремонта. Мошенники приходят, делают замеры, берут предоплату, составляя фальшивые договоры, или вообще без составления каких-либо соглашений, и исчезают.