Уравниловка: теперь врачи и санитарки зарабатывают одинаково. Главная

Повышение c 1 января минимальной заработной платы до 3200 грн, как и прогнозировалось, вызвала уравниловку в бюджетной сфере. В частности, в больницах 3200 грн теперь получают и санитарка, и молодой врач, сообщают «Факты. ICTV».

Например, такая ситуация сложилась и в Косовской районной больнице на Ивано-Франковщине, в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи и в Новоодесской районной больнице на Николаевщине.

Один из трех семейных врачей в амбулатории села Рожны на Ивано-Франковщине Назар Микитюк принимает в день от 15 до 30 пациентов, но бывает и больше. «Бывало и до 50 людей в день приходилось принимать когда совпадали медосмотры и прививки», – рассказал он. Зарплата у него минимальная – 3200 грн. Столько же с нового года получает и санитарка.

«Зачем учиться 7 лет вместе с интернатурой и получать столько же, сколько и санитарка – досадно», – отметил врач-стоматолог в Новоодесской районной больнице на Николаевщине Олег Кинах.

«Сторож у нас работает сутки через трое, а я работаю без выходных. Получается каждый день – 30 дней в месяц, и ночью звонят если что случилось», – сообщил начальник автомобильно-эксплуатационного отдела областного центра экстренной медицинской помощи Черкасской области Владимир Поденко.

Оклады бюджетников вычисляют по тарифной сетке в 25 разрядов, чем выше должность – тем выше разряд, и соответствующие коэффициенты. За основу всегда брали минимальную зарплату. Но в этом году формулу изменили, теперь коэффициент умножают не на повышенную зарплату 3200 грн, а на прожиточный минимум, а он составляет 1600 грн. В соответствии с такой арифметикой, у санитарки, которая имеет 1-й разряд, оклад – 1600 грн, у семейного врача с одиннадцатым разрядом – 3150 грн. Но им обоим дотягивают до гарантированных 3200 грн. Вот и получается уравниловка.

«Дворник, санитарка, работники без специализации – им же хорошо – у них 3200. А врач, который учился 6 лет плюс 2 года интернатуры и те, кто без категории – получают столько же», – отметил Дмитрий Микитюк, главный врач Косовской районной больницы на Ивано-Франковщине.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, нужно поинтересоваться, работает ли медработник на полную ставку. Он предположил, что скорее всего, врач работает 4 часа у себя в больнице, а 4 часа где-то в частной клинике.

В Минфине считают, что правду нужно искать непосредственно у руководства медучреждения. «На местах иногда боятся принимать решения. Это на уровне больницы может определить главный врач, поверьте мне. Он может определить надбавки, может премировать, допремировать», – сказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Правда, где брать деньги на премии, врачи не знают. «Мы просчитали, кому сколько нужно добавить и сколько на это нужно средств – это где-то 4,5 млн грн для того, чтобы сделать дифференциацию – добавить врачам, медсестрам, тем кто не имеет категорий. Но на это пока денег нет», – уточнил главврач Косовской районной больницы Дмитрий Микитюк.

А для дифференциации Черкасскому областному центру предоставления экстренной медицинской помощи нужно 1,5 млн грн.

Свои расчеты медики планируют направить в Кабмин чтобы исправить уравниловку с зарплатами.

Напомним, ранее о подобной уравниловке при повышении минимальной зарплаты отмечали и чиновники Донецкой области.

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