МОН работает над планом интернационализации высшего образования в Украине, – Гриневич. Главная

Министерство образования и науки работает над планом интернационализации высшего образования в Украине, изучает все слабые места, которые связаны, в том числе, с деятельностью миграционной службы и других ведомств, процедуры которых усложняют процесс поступления и обучения иностранных студентов. Об этом сегодня, 9 февраля, во время встречи с послом Государства Кувейт в Украине Рашидом Хаммадом Аль-Адвани сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Этим планом также предполагается, что будут изучены и упрощены условия для трудоустройства иностранных преподавателей. В частности, относительно предоставления визы и т. д.

«Нам сейчас необходимо увеличить количество преподавателей-носителей иностранного языка. Такое обучение значительно повысит шансы наших детей качественно усвоить иностранные языки на приемлемом для профессионального использования уровня», – отметила Лилия Гриневич.

Беседа с послом была сосредоточена вокруг углубления сотрудничества в сфере высшего образования. В частности, Хаммад Рашид Аль-Адвани анонсировал изменение подходов Государства Кувейта к признанию дипломов.

«Мы хотим полностью перейти на формат, когда признаются не дипломы определенного государства, а дипломы конкретных университетов. В таком же формате мы работаем с Америкой, Францией и другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты учились здесь в лучших университетах, в которых действительно трудно и полезно учиться. Украина имеет сильные учреждения, которые пользуются авторитетом в Кувейте и выпускники которых стали известными и успешными людьми. В частности, наш известный кардиохирург, которого называют богом сердца, получил медицинское образование в Украине», – отметил Рашид Хаммад Аль-Адвани.

Лилия Гриневич подчеркнула, что МОН заинтересовано в таком сотрудничестве, ведь подобный формат будет стимулировать учреждения повышать качество высшего образования, что является приоритетом министерства в среднесрочной перспективе.

«К сожалению, для ощутимого повышения качества высшего образования должно пройти определенное время, но мы уже сейчас создаем условия, чтобы учреждения сами были заинтересованы в повышении его качества. Сейчас мы пересматриваем стандарты высшего образования, создаем дополнительные условия набора иностранных студентов, в частности относительно проверки знаний абитуриентов из других государств», – проинформировала министр.

В свою очередь, посол выразил уверенность, что сейчас есть все возможности для углубления сотрудничества между Украиной и Кувейтом в сфере образования, и возможно больше студентов смогут учиться в украинских университетах. Лилия Гриневич согласилась с послом, добавив, что недавно заработал сайт Украинского государственного центра международного образования, на котором студенты из всех стран мира могут изучить возможности получения высшего образования в Украине.