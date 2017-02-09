Между «ДНР» и «ЛНР» запустили систему денежных переводов. Главная

Сегодня, 9 февраля, в «ДНР» была запущена система денежных переводов в «ЛНР» через почтовые отделения «Почты Донбасса». Об этом сообщает «министерство связи ДНР».

«С сегодняшнего числа жители ДНР могут отправить денежный перевод в ЛНР. Перевод осуществляется через "Почту Донбасса" на "Почту ЛНР" и обратно», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы отправить или получить перевод, необходимо обратиться в ближайшее отделение «Почты Донбасса» («Почты ЛНР») с паспортом. Минимальная сумма перевода – 100 руб. (46 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»), максимальная — 15 тыс. руб. (6818 грн). Комиссия за операцию: при переводе до 1 тыс. руб. – 20 руб., свыше 1 тыс. руб. – 20 руб. + 1,5% от суммы перевода.

Отмечается, что предприятие «Почта Донбасса» было создано в октябре 2014 года (на мощностях «Укрпочты»). Всего «Почта Донбасса» имеет 218 отделений почтовой связи на территории «ДНР».