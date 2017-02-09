Римма Филь: Их детство ранено войной (Фото). Новости

Дети и война. Наверное, нет в мире более несовместимых понятий. «Война» – где разрушения, смерть, горе и слезы. И «дети» – где солнце и счастье, первые слова и заливистый детский смех, игры и созидание.

Мы никогда и ни за что не могли подумать, что дети и война снова станут в один ряд. У нас, на Донбассе, в Украине.

Жители городов на линии разграничения, волонтеры, журналисты и фотографы каждый день видят их, опаленных войной и потерявших детство. Каждый день в течение почти трех лет.

Мы понимаем, что видеть мало. О том, что в 21 веке в центре Европы есть дети, потерявшие родителей, раненые дети, дети, у которых война забрала дом, нужно говорить, говорить очень громко. Чтобы все знали. Именно для этого Гуманитарный Штаб Рината Ахметова учредил особую премию «Дети, раненые войной» в рамках ежегодного фотоконкурса «Благотворительность в объективе» Украинского Форума Благотворителей.

Седьмой год подряд проводится этот конкурс. Фотографии и истории благотворительности – самое яркое подтверждение того, кто, как и кому помогает.

Эта фотография «Ребенок?» завоевала специальную премию Штаба за освещение темы детей войны. На фото – ужас и трагедия военного конфликта на Донбассе. Достаточно посмотреть в глаза этому пацану, чтобы прочитать в них все. Этот ребенок из села Плотина Луганской области. Он – один из пяти детей в семье. Их мама погибла, где отец – неизвестно. Детей воспитывает одна бабушка. Вокруг обстрелы, голод, разруха.

Сколько их, таких раненых войной детей без детства? По официальным данным ЮНИСЕФ – 580 тысяч мальчишек и девчонок. Война на Донбассе не пощадила украинских детей.

Страшные истории детских судеб бережно хранятся в базе Гуманитарного штаба. 195 детей, получивших осколочные ранения, оставшиеся на всю жизнь с протезами вместо рук и ног. Иногда они говорят жуткие вещи: «Лучше бы меня тогда убило», «Я не хочу жить таким». Они — не просто дети войны. Это мальчишки и девчонки, искалеченные этой войной. О каждом случае раненого ребенка знает лично Ринат Ахметов. Он сам следит за каждой историей, включается в помощь.

Среди фотографий конкурса есть две работы моего многолетнего коллеги, переселенца из Донецка Данила Павлова, фотокорреспондента «Донецких новостей». Данил сотрудничает с Гуманитарным штабом и регулярно выезжает в самые горячие точки Донбасса. Он – отец двоих детей и эта тема ему очень близка. Пострадавшие дети – главные герои его фото.

На одной из конкурсных работ «Боль и радость маленького Данила» фотограф запечатлел, как пострадавшие ребята проходили реабилитацию благодаря программе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Я очень хорошо помню, как в славянском санатории этим летом мы навещали маленького Даню из Красногоровки. Мальчик получил тяжелейшее ранение головы, когда его взрывной волной от снаряда выбросило с 5-го этажа. Мальчик выкарабкался, заново научился ходить, разговаривать и прошел реабилитацию. Мы поражались удивительной энергии и оптимизму Дани, он очень хотел пойти в школу. Недавно мы связались с мамой мальчика. Сейчас из-за сильных обстрелов Красногоровки они выехали в соседнее Курахово. Даня пошел там во второй класс обычной школы.

Это лишь одна история из жизни детей, которые росли, бегали с друзьями, шалили в школе. Здоровые и веселые. Но война разделила жизнь детей на «до» войны и «после». Сегодня ребятам приходится заново учиться жить: смиряться с особенностями своего тела, выстраивать отношения со сверстниками, пересиливать страх и боль.

Пережитым детским травмам посвящено другое фото Данила Павлова. Работа «Забыть войну» на конкурсе победила в номинации «Благотворительность несет надежду детям». Фотография была снята в летнем лагере, в котором отдыхали дети по программе «Мирное лето – детям Донбасса» Штаба Рината Ахметова. Работая с психологами Гуманитарного штаба, дети рисовали свои страхи и не могли сдержать слез, вспоминая родные города, охваченные войной.

Война. Для всех, кто побывал на ней – это страшное и пугающее слово. И самыми беззащитными оказываются в это время дети. Их детство безвозвратно уходит. Ему на смену приходят боль, страдания, потери родных и близких, лишения. Хрупкие детские души война сжимает стальными тисками.

Дети и война – несовместимые понятия. Мы в Штабе Рината Ахметова это очень хорошо понимаем, потому что все время конфликта помогаем детям. Мы видим раненых детей и тяжелобольных малышей. Мы видим, как война калечит и забирает детство.

Поэтому в Штабе решили принять участие в конкурсе, и еще раз обратить внимание на эту проблему. Война – это самое страшное, что может произойти с детьми, и будет большой трагедией, если она останется им в наследие.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, главный редактор медиа-группы «Донецкие новости»