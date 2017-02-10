В Мариуполе решили навести порядок с конструкциями наружной рекламы (Фото). Новости

В Мариуполе решили привести в порядок и систематизировать рекламные вывески и щиты на улицах города. Об этом рассказал начальник инспекции Мариупольского городского совета по благоустройству Сергей Марчук, сообщает пресс-служба горсовета.

Он отметил, что будет проведена инвентаризация всех билбордов и сити-лайтов.

В городе установлено 520 билбордов и 200 сити-лайтов. Размещены они согласно комплексной схеме, принятой более пяти лет назад. А разрешительные документы на их установку выдает главное управление градостроительства и архитектуры городского совета, которое совместно с инспекцией по благоустройству проведет инвентаризацию всех рекламных щитов. В случае отсутствия необходимых разрешительных документов конструкции демонтируют.

Марчук подчеркнул, что внимание уделят и тем рекламным конструкциям, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Например, конструкция не окрашена, а рекламная плоскость ободрана и не оклеена белым или серым фоном. Также на каждой рекламной конструкции должна быть табличка с указанием владельца и контактного номера телефона.

«За нарушение правил содержания рекламных объектов предусмотрено административное наказание в виде штрафных санкций в размере от 850 грн до 1700 грн», – уточнил он.

Однако, по словам начальника инспекции по благоустройству, главная цель – наведение порядка, а не наказание владельцев малого и среднего бизнеса.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета