В МИД РФ ответили на резонансное заявление немецкого посла по Донбассу. Главная

В МИД РФ предложили послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю «не давать советов Донбассу» о выборах. Об этом официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в Москве.

«Мы уважаем мнение наших коллег по "нормандскому формату", но у нас есть четкое понимание, что выборные процессы и выборы непосредственно должны происходить не по воле отдельных спонсоров и отдельных участников "нормандского формата», – сказала Захарова, передает «Сегодня.ua».

По ее словам, этот процесс должен соотноситься с Минскими договоренностями и согласовываться в рамках Трехсторонней контактной группы. Также, по ее словам, этот вопрос должны решать «представители Донбасса» с «представителями Киева».

«Отдельные советы не должны подменять имеющиеся институты и механизмы решения вопросов, касающихся выборов. Тем более, не должны превращаться в команды, ценные указания», – отметила Захарова.

«Хотелось бы слышать больше советов Киеву, как налаживать связь со своими людьми», – заявила она.

Как сообщалось ранее, Райхель предположил, что выборы на неподконтрольной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Райхель и ранее неоднократно заявлял, что выборы на Донбассе при определенных условиях могут быть проведены до установления контроля Украины над неподконтрольными территориями.

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