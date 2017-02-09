Потребительский рынок «ДНР»-2017 полностью зависит от импорта, – «министерство ДНР» (Инфографика). Главная

«Министерство экономического развития ДНР» составило «Путеводитель для местных товаропроизводителей на 2017 год».

В Путеводителе отображается текущая ситуация на рынке товаров «республики». На данный момент опубликована только первая часть. В ней визуализирована информация о доле продовольственных товаров, произведенных в «ДНР».

«Опубликованная информация предоставляет возможность субъектам хозяйствования оценить и спрогнозировать текущую ситуацию на рынке, рассмотреть возможность развития собственного производства и его новых направлений, а также импортозамещения», – комментируют в «министерстве».

При этом из приведенные данные демонстрируют, что из 28 видов продовольственных товаров «ДНР» способна себя обеспечить лишь мукой, мучными изделиями, майонезом и кетчупами, колбасами, мясом птицы и куриными яйцами – до 50% необходимых объемов этих товаров производится в «республике». Все остальные продукты приходится импортировать.

Что касается бытовой химии, то здесь все позиции зависят от импорта. Лишь в 40-45% необходимых объемов в «ДНР» производится клей и моющие средства (мыло, порошки, пасты, шампуни).

С легкой промышленностью и того хуже – все позиции зависят от импорта. Самые «лучшие» показатели у домашнего текстиля, который производится в 10-15% от необходимых потребностей.

В «министерстве» отмечают, что в дальнейшем будет опубликована подобная информация и по остальным отраслям промышленности «республики».